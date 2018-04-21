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Trabzon'da sosyal medyadan silah satan kişi yakalandı

Trabzon'da üniversite öğrencileri arasında silah alış verişinin yaşandığı yere polis baskını düzenlendi. Silahlar ve şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 00:58..
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2. el eşya alış verişi yapılan bir site üzerinden silah satmak isteyen kişi bulduğu müşteriler ile anlaştı. Sosyal medyadan yapılan ticareti haner alan polisler üniversite öğrencilerinin buluşacağı noktaya gitti ve şahsı yakaladı.

Trabzon'da sosyal medyadan silah satan kişi yakalandı

SİTENİN TAKİPÇİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Yaklaşık 82 bin üyesi bulunan sosyal medya grubunda bir takipçi fotoğrafladığı tabanca ve şarjörünü paylaşarak satmak istedi. Bazı takipçilerin fiyat ve pazarlık yazışmalarında bulunduğu dikkat çeken ilanla ilgili takipçiler, Twitter üzerinden etiketledikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz’a şikâyette bulundu.

Şikayetleri ihbar kabul eden ve harekete geçen polis ekipleri, ilanı veren M.A.T. isimli şahsın ikametinde adli makamlardan alınan izinler doğrultusunda arama yaptı.

Yapılan aramada 4 adet el yapımı silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek ile birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, M.A.T ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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