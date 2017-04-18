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Trabzon'da şüpheli paket paniği

Trabzon'da Atatürk Alanı'nda unutulan çanta, alınan güvenlik önlemlerinden sonra fünye ile patlatıldı.

18.04.2017 - 16:17
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Trabzon'da bir çay bahçesinde tuvaletlerin önüne bırakılan deri el çantası çevredekileri endişelendirdi.

İşletme sahibinin ihbarı sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çantanın yakınında bulunanlar bölgeden uzaklaştırılırken, parkta oturanların uyarılara pek aldırmadığı gözlendi.

İÇİNDEN ÇIKANLAR

Ekiplerin fünye ile patlattığı çantadan kitap, led lamba, elektronik aletler ve belgeler çıktı.

Polis ekipleri, çantadan çıkan eşya incelemek ve sahibini bulabilmek için karakola götürdü.

Trabzon'da şüpheli paket paniği


Trabzon'da şüpheli paket paniği

Trabzon'da şüpheli paket paniği

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