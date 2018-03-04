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Trabzon’da toprak kayması

Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü kenarından geçen Yıldızlı-Derecik karayolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

İHA | 04.03.2018 - 00:44..
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Saat 23.00 sıralarında Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesi ile Derecik mahallesi arasındaki karayolunda toprak kayması meydana geldi.

Trabzon’da toprak kayması

Sera Gölü kenarından geçen yolda istinat duvarı çalışmasının hemen yanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, çevredeki vatandaşlara ait bir iş makinesi yardımı ile yol açma çalışması başlatıldı.

Trabzon’da toprak kayması

Toprak kaymasına geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların neden olduğu belirtilirken, polis ve jandarma ekipleri yolda tedbir alarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Trabzon’da toprak kayması VİDEO

Trabzon’da toprak kayması



Trabzon’da toprak kayması



Trabzon’da toprak kayması

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