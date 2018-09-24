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Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Derindere Mahallesi Geri Yaylası'nda vatandaşlar tüm beton yapıları dönüştürmek için harekete geçti.

DHA | 24.09.2018 - 11:54..
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Çaykara ilçesi Derindere Mahallesi'ndeki Geri Yaylası’ndaki beton yapılar için sahipleri harekete geçti. Yaylacılar, beton yapı yasağı getirdikleri yayladaki yapıların ahşapla kaplanması için çalışma başlattı.

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

TÜM BETON YAPILARI DÖNÜŞTÜRECEKLER

Yaylacılar, kendi imkanları ile beton yapılarını ahşapla kaplıyor. Bir yıl sürecek çalışma ile yayladaki tüm beton yapılar ahşaba dönüşecek. Çalışma tamamlandığında yayla eski özüne dönecek. Kendi imkanları ile ahşap yapılaşmaya başlayan yaylacılar, devletten destek beklediklerini açıkladı.

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

"KİRLİLİĞE MÜSAADE ETMİYORUZ"

Yaylalarında imar kirliliğine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Derindere Mahallesi Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Hayrettin Birkan, çarpık yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Birkan, "Bütün yaylacıların da görüşünü alarak yapıların doğaya uygun şekilde ahşap kaplama yapılmasına karar verdik. Bu kararın uygulamasına başladık. Yaylalarda doğa kirliliği ne yazık ki had safhaya ulaşmış. Biz yaylamızda ve köyümüzde böyle bir kirliliğe müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Yayladaki vatandaşlarımız ekonomik açıdan zorluk yaşayacaklar. Bu konuda devletimizin de destek vermesini bekliyoruz. Bu yönde talepler var. Bizde muhtarlık ile birlikte bu yönde girişimlerde bulunacağız" dedi.

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yayla evlerinin doğaya uygun bir şekilde yapılmasından yana olduğunu ifade eden Hasan Birkan da, "Bütün yaylalardaki yapıların bu şekilde doğaya uygun olarak yapılmasından yanayız. Ben örnek olsun diye hiçbir destek almadan, kendi imkânlarımla evimi ahşap kaplama yaptım. Doğayı, beton yapıların oluşturduğu çirkin görüntüden arındırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

Muzaffer Uzunyılmaz ise yaylada hayata geçen projenin örnek olması gerektiğini belirterek, "Beton yapılardan bıktık. Burada betonla ahşabın birleşmesinden doğan bir sanat değeri gördüm. Gerçekten çok hoşuma gitti. İnşallah diğer yaylalara da örnek olur” dedi.

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

Yayla sakinleri ahşaba dönme kararı aldı

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