Trabzon'da yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Yaylada bulunanlar, cep telefonu ile jandarmayı arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

İş makineleri yardımıyla yolu açan ekipler, yaylada bulunan kişilere ulaştı.

Herhangi sağlık sorunları bulunmayan 10 kişi, araçlarla yayladan ayrıldı.

BELEDİYE BAŞKANI UYARDI: "YAYLALARI TERK EDİN"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yayla ve mezrelerin terk edilmesini istedi. Bahar aylarına kadar kimsenin yayla ve mezrelere çıkmaması gerektiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Artık kış mevsimindeyiz. Yayla ve mezrelerde çok ciddi doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Elbette nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz. Lakin can ve mal güvenliğimiz için bahar aylarına kadar yayla ve mezrelere çıkılmaması gerekiyor. Bu hususu hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum” dedi.