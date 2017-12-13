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Trabzon'da yıkımdan tarih çıktı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı Mahallesindeki kentsel dönüşüm yıkımlarında tarihi taş kemer köprü bulundu.

İHA | 13.12.2017 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Projeler

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde geçtiğimiz aylarda başlayan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sürdürülen yıkımlarda tarihi bir taş kemer köprü ortaya çıktı.

Ekiplerin yıkım çalışmalarını durdurarak yetkililere bilgi vermesiyle tarihi kemer köprü etrafı çevrilirken, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trabzon Müzeler Müdürlüğü tarafından köprünün koruma altına alınması için çalışmalar başlatıldı.

Trabzon'da yıkımdan tarih çıktı

"İNCELEME YAPILMALI"

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi ve yazar-tarihçi Mustafa Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mühendis ve mimarların taş kemer köprüyü incelemesi gerektiğini belirterek, “Dolgu yapılan yerler açılırsa denizin içerisinde kale kalıntıları bile bulunabilir. Deniz ve o derenin ağzı bulunuyordu. Deniz fırtınalı olduğu zaman o köprüye kadar su vuruyordu. Mühendis ve mimarların o bölgeye giderek o tarihi kalıntıyı incelemeleri gerekiyor. Oranın koruma altına alınarak güzel bir çalışma yapılması gerekiyor” dedi.

Tarihi taş kemer köprüyü geçmişte hatırladığını dile getiren mahalle sakinlerinden Hamza Akyüz ise, “Deniz buraya kadar vuruyordu. O zamanlar burada altın bile arıyorlardı. Sonradan bu hale kadar gelebildi. Köprünün üzerinden çok geçmiştik. Bu köprüyü burada kaderini bırakmak çok kötü. Yer altında kim bilir daha neler vardır” ifadelerini kullandı.

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