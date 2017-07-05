Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan Rize istikametine giden, sürücüleri henüz belirlemeyen 61 BA 626, 61 AL 083, 61 LJ 707 ve 16 EGR 61 plakalı araçlar çarpıştı.

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada, 3'ü ağır 10 yaralı olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.