taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.208
USD
3,5588
EURO
4,0415
ALTIN
140,23
PETR
49,6500

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

05.07.2017 - 02:36
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan Rize istikametine giden, sürücüleri henüz belirlemeyen 61 BA 626, 61 AL 083, 61 LJ 707 ve 16 EGR 61 plakalı araçlar çarpıştı.

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada, 3'ü ağır 10 yaralı olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir
Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı
Gaziantep'te, Suriyeli ve Türk iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 3 Türk vatandaşı yaralandı.
Genç kız 11 gün sonra evleneceği nişanlısını öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta genç kız 11 gün sonra evleneceği nişanlısını tartışma yaşadıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.
Tarla kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa Suruç'ta tarla sulama yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da 2 günlük bebeği parkta bıraktılar
Şanlıurfa'da ağacın altında battaniyeye sarılı halde bir bebek bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

25
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

15
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

6
Lübnan'da Suriyeli 4 mülteci gözaltında hayatını kaybetti

Lübnan'da Suriyeli 4 mülteci gözaltında hayatını kaybetti

0
Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı

Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı

0
Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

0
Anamur'da yangın 200 hektar ormanı etkiledi

Anamur'da yangın 200 hektar ormanı etkiledi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM