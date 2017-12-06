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Trabzon'daki PKK sığınaklarını hayvanlar ortaya çıkardı

Trabzon’un Tonya ilçesi Kalınçam köyüne bağlı Erikbeli Yaylası’nda ortaya çıkartılan PKK terör örgütüne ait sığınağı aç kalan yabani hayvanların ortaya çıkardığı öğrenildi.

İHA | 06.12.2017 - 12:00..
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Trabzon’un Tonya ilçesi Kalınçam köyüne bağlı Erikbeli Yaylası’nda aç kalan ayı ve benzeri yabani hayvanların ormanlık araziye yakın bir alanda yiyecek bulmak için eştiği yerden çıkan malzemeleri fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNMUŞTU

İhbar üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti sırasında toprağın altına gizlenmiş 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesine ulaşıldı.

Trabzon'daki PKK sığınaklarını hayvanlar ortaya çıkardı

İLETİŞİMLERİ KESİLDİ

Ele geçirilen malzemeler arasında bölgede bulunan diğer terör gruplarıyla haberleşme için kullanılan telsizler de ele geçirilirken, bu sayede diğer gruplarla iletişimleri kesildi.

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