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Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

Trabzon'da uzman çavuş Çetingöz'ü şehit eden teröristler, fotokapana yakalandı, kimlikleri belirlendi.

18.05.2017 - 11:33
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Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

Trabzon'un Maçka İlçesi'nin kırsal kesiminde önceki gün Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün şehit olduğu çatışmanın ardından kaçan teröristler, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede yaban hayvanlarının varlığını tespit amacıyla araziye daha önce kurulan foto kapanlar tarafından görüntüledi.

KİMLİKLERİ FOTOKAPANDAKİ GÖRÜNTÜLERLE BELİRLENDİ

Görüntülerde teröristlerin ellerinde silahlar, çanta ve malzemeleri ile ormanlık alanda yürüdükleri gözlendi.

Foto kapanlarla kimlikleri tespit edilen 4 PKK'lı teröristi yakalamak için başlatılan operasyonlar, aralıksız sürüyor.

Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

OPERASYON SÜRÜYOR

Giresun Jandarma Komutanlığı Komando ekipleri ile Trabzon Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, yoğun sisin etkili olduğu Karaağaç Yaylası’nda arama - tarama çalışmalarına, ara vermeden devam ediyor.

Teröristlerin bölgede olası geçiş güzergâhlarında da timler hazır bekletiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Zırhlı araçların da desteğiyle süren arama çalışmalarında bölgede bazı resmi kurumlar, turistik mekânlar ve inşaat şantiyeleri önünde güvenlik önlemleri alındı.

Karaağaç Yaylası yol güzergâhında kontrol noktaları oluşturan ekipler araçların ve vatandaşların geçişine izin vermiyor. Bölgede yoğun sis olması nedeniyle helikopter ve insansız hava araçları da kullanılamıyor.

MÜHİMMAT VE ERZAK İHTİYACI

Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan merkezden yönetilen operasyonlarda ekiplerin mühimmat ve erzak ihtiyaçları da buradan karşılanıyor. İlçede etkili olan sisin azalması halinde araziye takviye timlerin de sevkedileceği belirtildi.

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