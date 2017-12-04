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Trabzonlu adam ABD hakkında suç duyurusunda bulundu

Trabzon’da Cemil Alış isimli 61 yaşındaki bir vatandaş, ABD yönetiminin Türkiye üzerinde baskı oluşturduğu iddiasıyla Trabzon Adliyesi’ne geldi.

İHA | 04.12.2017 - 13:33..
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Şikayet dilekçesinde “Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş hükümeti ve başkanı, Amerikan haber alma servisi CIA başkanı ve yöneticileri, Amerikan askeri yönetimi Pentagon başkanı ve birimleri ve bu bağlamda devletimizin kayıtlarında mevcut diğer iç ve dış ülke unsurlarının askeri ve sivil yöneticileri” hakkında suç duyurusunda bulunan Alış, ABD yönetiminin Türkiye üzerinde baskı oluşturduğunu iddia ederek “Amerika yönetiminin Türkiye üzerine kurmuş olduğu baskıdan dolayı Türk vatandaşı olarak bu ihtiyacı duydum.” dedi.

ABD hakkında suç duyurusunda bulundu- VİDEO

NATO VE ABD'NİN KİRLİ AYAKLANMALARA VERDİKLERİ DESTEK ORTADA

Bir şantiyede sorumlu olarak çalışan Alış, şikayet dilekçesinde, NATO ve Amerikan askerlerinin kirli ayaklanmaya verdikleri desteğin ispat ve delillerle ortada olduğunu ifade ederek “Ülkemiz, üye olduğu tarih boyunca NATO görev ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde kural ve kaideleriyle yerine getirmiştir. Fakat son örneği 15 Temmuz’da yaşanan olayların arka planında, ülkemizde bulunan NATO ve Amerikan askerlerinin bu kirli ayaklanmalara verdikleri destek ispat ve delilleriyle ortadadır. Öte yandan otuz yılı aşkın süredir, ülke genelinde ve özellikle güneydoğuda, bölücü eylemler ve terörle mücadelede; PKK, PYD, EL-KAİDE, DAEŞ vs örgütlerin siyasi, ekonomik ve de silahlı olarak eğitilmesi, lojistik destek sağlanması ve bu örgütlerin devletimizin sınırlarını hiçe sayarak, canımıza, malımıza ve bütün değerlerimize saldırmalarına Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı NATO müttefik ülkelerince de açık destek verildiği aşikârdır. Yine son zamanlarda bu örgütlere silah ve lojistik destek verildiğini ve bu desteğin devam edeceğini hiç çekinmeden deklare eden Amerika birleşik devletlerinin seçilmiş hükümeti ve onun başkanı, Amerika haber alma servisi CIA başkanı ve yöneticileri, Amerika askeri yönetimi Pentagon başkanı ve birimleri ve bu bağlamda devletimizin kayıtlarında mevcut diğer iç ve dış ülke unsurlarının askeri ve sivil yöneticileri bu katliamın sorumlularıdır.” diye konuştu.

TARİH BOYU MARUZ BIRAKILDIK

Türk milleti olarak bu gidişe “Dur” demenin zamanı geldiğini belirten Alış, dilekçesinde “Millet ve devlet olarak tarih boyu bu zulme maruz bırakıldığımız açık ve nettir. Artık yüce Türk milleti olarak ne verecek canımız, ne verecek malımız, ne kalacak gazimiz, ne verecek şehidimiz, ne de bırakılacak dul yetimimiz vardır. Artık bu gidişe Türk Milleti olarak ’Dur’ deme zamanı gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunları ve yargısı önünde ’Asıl ve asil’ bir davanın başlamasına vesile olmaktan onur ve şeref duyarak; Türk askerini ve Türk halkını katletmek ve öldürmekten ve de buna yardım ve yataklık yapmaktan dolayı; başta Amerika Birleşik Devletlerinin seçilmiş hükümeti ve başkanı, Amerikan haber alma servisi CIA başkanı ve yöneticileri, Amerikan askeri yönetimi Pentagon başkanı ve birimleri ve bu bağlamda devletimizin kayıtlarında mevcut diğer iç ve dış ülke unsurlarının askeri ve sivil yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuyor Yüce Türk Adaletinin Savcı ve Hakimlerinin, konunun vatan, millet, bayrak, namus, onur ve haysiyetimize yakışır şekilde takipçisi olması inancıyla tüm şüphelilerin Yüce Türk Adaletince cezalandırılmalarını talep ederiz.” ifadelerine yer verdi.
Trabzonlu adam ABD hakkında suç duyurusunda bulundu

Trabzonlu adam ABD hakkında suç duyurusunda bulundu

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