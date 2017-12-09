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Trabzonlu bakkalın ceza isyanı

Son 6 ayda zabıta ekiplerinin 800 lira ceza kestiği Osman Öztürk, yazılan ceza makbuzlarıyla tepkisini dile getirdi.

DHA | 09.12.2017 - 17:07..
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde işyeri bulunan 65 yaşındaki Osman Öztürk, işyeri önüne araçların park yapmaması için el arabasıyla yolu kapattığı gerekçesiyle Akçaabat Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kendisine sürekli ceza yazıldığını öne sürdü.

6 AYDA 800 LİRA

Ceza kağıtlarını üzerine iliştirip, sokağı süpürerek tepkisini dile getiren Öztürk, son 6 ay içerisinde toplam 800 lira civarında kendisine kesilen para cezalarının haksız olduğunu savundu.

Trabzonlu bakkalın ceza isyanı

"ADAM GİBİ İŞİMİ YAPTIM"

Uzun yıllardır ilçede çalıştığını ve sicilinin temiz olduğunu belirten Öztürk, şöyle dedi: "1959 yılından beri Akçaabat’ta çalışıyorum. Ayakkabı boyacılığı yaptım, simit sattım, meyvecilik yaptım, yapmadığım hamallık kalmadı. Ama temiz olarak yaptım. Adam gibi işimi yaptım. Bugüne kadar seceremi takip edin, ben cezalık adam değilim. Cezanın kimlere yazıldığını herkes çok iyi biliyor.

Trabzonlu bakkalın ceza isyanı VİDEO

"MAL BOŞALTACAĞIZ BURAYA ÇEKME DEDİK"

Burada yasak levhası olmasına rağmen bir yetkili buraya aracını çekmek istedi. Biz de kendisine ‘Mal boşaltacağız, buraya çekme’ dedik. Bunun üzerine bu kadar ceza yazılmaya başlandı."

Trabzonlu bakkalın ceza isyanı

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