Trabzonlu doktor hastaları için türkü söylüyor

Dr. Uslu, türkü söylemeyi çok sevdiğini belirterek 13 yaşından beri de bağlama çaldığını ifade etti.

Çocukluk ve gençlik döneminde çeşitli korolarda yer aldığını, halen vakit buldukça katılmaya çalıştığını dile getiren Uslu, kendisini "Müzik konusunda ne amatörüm ne de profesyonelim, ikisinin arasında bir yerdeyim." diyerek tanımladı.

"MÜZİĞİN POZİTİF ETKİSİ VAR"

Uslu, müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getirerek müziğin insan üzerindeki pozitif etkisine hep inandığını söyledi.

Müziğin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin, yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu vurgulayan Uslu, kendisinin de "Acaba müziği kendi alanıma taşıyabilir miyim?" düşüncesinden yola çıkarak radyasyon tedavisi alan hastalarda müziğin anksiyetenin azalmasına etkileri üzerine araştırma yaptığını dile getirdi.

HASTALAR MEMNUN

Etkinliğe katılan hasta yakını Nimet Çolak, aldıkları sağlık hizmetinden memnun olduklarını vurgulayarak yöneticilere ve personele teşekkür etti.

Böyle bir etkinlik düzenlenmesinin ise fevkalade olduğunu dile getiren Çolak, "Şimdiden moral bulduk, maşallah doktor hanımın da sesi çok güzel." dedi. Hasta yakını Süleyman Kapıcıoğlu da bu tür etkinliklerin hasta yakınlarına moral olduğuna belirterek "Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü ihtiyacımız burada karşılanıyor. Doktorumuzun sunduğu tedaviye bu etkinliği de eklemesi bizleri memnun etti." diye konuştu.