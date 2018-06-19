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Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

Sosyal medya hesabında fotoğrafı yer alan şehit asker, 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin" paylaşımına yer vermişti.

DHA | 19.06.2018 - 11:16..
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Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan şehit düştü.

Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

11 KARDEŞİ VARDI

Trabzon'un Düzköy ilçesinden olan şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın babasının vefat ettiği annesi ile birlikte yaşadığı ve 11 kardeşi olduğu öğrenildi.

Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

OPERASYON ÖNCESİ MESAJ VERMİŞTİ: ALLAH BU DÜNYADA İNDİĞİNİ GÖRMEYİ NASİP ETMESİN

Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın operasyon öncesi sosyal medya hesabında görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı.

Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip geleceğiz. Bakalım kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Türk bayrağını öperken sosyal medya hesabında fotoğrafı yer alan şehit asker, "Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin." paylaşımına yer vermişti.

Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı



Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı





Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı



Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

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