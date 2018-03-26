Trabzonlu ustalar paletli Toros yaptı

Yaklaşık 20 yıldır oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, otomobil hariç tüm aksamlarını kendileri tasarladıklarını belirterek maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL’yi bulduğunu söyledi.

"MALİYETİ 5 BİN TL"

Karda giden paletlileri inceleyerek kendisinin de böyle bir aracı yapabileceğini düşündüğünü belirten Türkmen, “Fikir bizden çıktı. Karda yaylalara, köylere çıkmak amaçlı düşündük. Maliyeti de uygun olsun diye hobi amaçlı yaptık. Türkiye’de bu tarz olduğunu düşünmüyorum ilk kez biz tasarladık. İşçiliği hariç maliyeti 5 bin TL civarında.” diye konuştu.

KARDA DA GİDİYOR

İskender Yavuz da herkesten olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, “Yardımlaşarak yaptık. Tamamen kendimiz geliştirdik. Yaylada karda kullanma amaçlı düşündük. Ortalama 2 ay civarında yaptık. Üzerindeki araç hariç diğerlerini biz tasarladık. Herkesten olumlu tepki aldık. Sipariş gelmesi durumunda aynısından yapabiliriz” dedi.