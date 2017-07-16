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Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu
Trabzon'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Atatürk Alanı'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.
16.07.2017 - 00:26
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Atatürk Alanı'nda büyük bir kalabalık toplandı.
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