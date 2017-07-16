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Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzon'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Atatürk Alanı'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.

16.07.2017 - 00:26
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Atatürk Alanı'nda büyük bir kalabalık toplandı.

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

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