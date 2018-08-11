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Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

Trabzonspor, kulüpten 9 milyon 815 bin lira tazminat almaya hak kazanan Aykut Demir hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavililer, Demir'in tazminatını faiziyle birlikte talep ettiğini belirtti.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 09:08..
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Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ancak ‘’Yağ ölçüm testine geç gelmesi’’ nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Aykut Demir, konuyu TFF'ye taşımış ve 9 milyon 815 bin lira almaya hak kazanmıştı.

Bordo-mavili kulüp, Aykut Demir'in parasını faiziyle birlikte talep ettiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un yayınladığı duyuru:

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLMİŞTİ

Kamuoyunun bildiği üzere; geçmişte kulübümüzde forma giyen ve ilgili dönemde ‘’Yağ ölçüm testine geç gelmesi’’ nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilen Aykut Demir, feshini TFF’ye taşımış, beraberinde UÇK ve Tahkim Kurulları kulübümüzü haksız bularak 9 milyon 815 bin 580 TL ödemeye mahkûm etmiştir.

Yönetim Kurulumuz, diğer tüm girişimlerinde olduğu gibi memleket ve Trabzonsporluluk hassasiyetini ön planda tutarak ilgili futbolcuya son güne kadar tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerini iletmiştir.

Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

FAİZİ DE TALEP ETTİ

Ancak; yaşantısından ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz Trabzonlu futbolcu tüm iyi niyetli taleplerimizi reddetmiş ve tazminatını kur farkı – faiz dâhil olmak üzere talep etmiştir! Bunun üzerine kulübümüz, ilgili futbolcuya ciddi bir kısmı faiz ve kur farkından oluşan 9 milyon 815 bin 580 TL’lik tazminat tutarını bugün itibariyle tek seferde ve peşin olarak ödemiştir.

Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

Bu vesileyle; ilgili futbolcu başta olmak üzere geçmiş dönem Yönetim Kurulları ve Başkanların eylemleri sonucunda kulübümüzün ödemek zorunda olduğu, Süper Lig için lisans almamıza engel teşkil eden toplamda 23 milyon 989 bin 262 TL’lik ödemenin bugün itibariyle gerçekleştirildiğini tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

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