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Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

Trabzonspor'un Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından düşünülen hoca adayları belli oldu.

16.10.2017 - 01:45
  1. Haberler
  2. Spor

Sabah'ın Trabzonspor yönetimine yakın muhabiri Yunus Emre Sel, kişisel twitter hesabından bordo mavili yöneticilerin üzerinde yoğunlaştığı teknik adamları duyurdu.

Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

Twitter'dan, Trabzonspor yönetiminin 4 yabancı 3 yerli hoca üzerinde yoğunlaştığını duyuran Sel, bazı hocaların baş harflerini takipçileriyle paylaştı.

Yunus Emre Sel'in şifreli mesajının altında takipçleri baş harflerden çıkarımlar yaptı.

BAŞ HARFLERDEN TAHMİN EDİLEN HOCALAR


Fatih Terim: Trabzonspor taraftarlarının büyük bir çoğunluğu tarafından istenmiyor.

Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

Rıza Çalımbay: Bordo mavili taraftarlar kaliteli kadroyu toparlayacak daha büyük isim istiyor.

Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

Michel Preud'homme: 1959 doğumlu Belçikalı teknik adam, 2013 yılında başına geçtiği Club Brugge'den 2017 Haziran'da ayrıldı.

Kariyerinde; Hollanda Kupası, Hollanda Süper Kupası, 2 Belçika Şampiyonluğu, 2 de Belçika Kupası kazandı.

Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

Claude Puel: 56 yaşındaki Fransız teknik adam Monaco, Lille, Lyon ve Southampton gibi takımları çalıştırdı. Fransa şampiyonluğu bulunan Puel, son olarak Southampton'da görev aldı.

Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

Robert Prosinecki: 2012'de Kayserispor'un başına gelen ve 15 ay görev yapan tecrübeli çalıştırıcı 48 maçta 18 galibiyet almıştı.

Trabzonspor için 4 yabancı 3 yerli hoca adayı

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