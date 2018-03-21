Trabzon'un portatif köprüsü

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ne geçtiğimiz günlerde yapılan köprünün bir örneği daha yok.

DEMONTE PORTATİF KÖPRÜ

Bölgede yapılan yol çalışması sırasında yaya kazalarının önüne geçmek için duyulan üst geçit ihtiyacına geçici bir çözüm olarak düşünülen köprü, daha sonra da kullanılabilecek. Çünkü portatif olarak dizayn edildi. Yeri, boyu ve genişliği değiştirilebiliyor. Bulunduğu noktadaki yol çalışması için gerektiğinde yeri değiştirilebiliyor. Yol çalışması sona erdiğinde yaya geçidi yer altına alınacağı için köprüye de ihtiyaç kalmayacak. Başka bir alanda kullanılmak üzere kaldırılabilecek.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Köprünün yapımını üstlenen makine mühendisi Ömer Faruk Uraloğlu, “Bu köprü dünyada henüz patenti alınmış ya da bu şekilde uygulanan bir köprü yok. Her açıklıkta her kotta kurulabilen bir köprü. Düşünülme amacı, bölgede yapılan yol çalışması nedeniyle yaya güvenliğini korumak ve bunun haricinde doğal afetlerde de kullanılabilecek olması. Köprüyü biz tasarladık, buraya bir çözüm olabileceğini düşündük, yetkililerde bize destek verdi böyle bir köprü ortaya çıktı. Güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

YÜKSELİP ALÇALABİLİYOR

Üst geçidi 5 metre yükseklikte kurduklarını ancak bölgede yapılan yol çalışmasında iş makinelerinin rahat hareket edebilmesi için 1 metre daha yükselttiklerini açıklayan Uraloğlu, "Normal standart ölçülerde ölçülendirilmiş bir köprüdür. Buradan yayaların çalışma sahasının dışarısına güvenli aktarılması açısından çalışma yapacak olan araçların üst geçidin altından daha rahat geçmesi için bizden bir miktar daha yükseltilmesi talep edildi. Normal standart ölçülerde yapılmış bir köprü yani gabari yüksekliği 5 metreye göre yapılmıştı. Trafik kanunda sınır 4 metre 40 santim, diğer köprülerde buna göre projelendirilir. Biz de buna göre projelendirdik. Köprüyü 5 metre yükseklikte kurduk ancak sonra böyle bir talep gelince bir miktar daha yükseltilip yükseltilemeyeceği soruldu. Biz de portatif olduğu için yükseltebileceğimizi söyledik.” diye konuştu.

BİR GÜNDE KURULUYOR

Uraloğlu köprünün diğer özelliklerini de şöyle anlattı: "Merdivenlerin genişliği 90 santimetre yani iki kişinin yan yana rahat geçebileceği bir genişlikte. Üst platformun genişliği ise 1 metre 20 santimetre. Yaya kullanımı açısından herhangi bir engel oluşturabilecek bir durum yok. Bir günde kurulup yaya trafiğine açılabiliyor."





VATANDAŞLAR MEMNUN

Hayatlarında ilk kez böyle bir üst geçitle karşılaşan vatandaşlar ise, şaşkın olduklarını söylerken bazıları ise iki kişinin yan yana zor geçiş yaptığını belirtti.

Üst geçidin diğerlerinden farklı olduğunu kaydeden Ersin Aksoy isimli vatandaş, “Yapanlara teşekkür ediyorum. Köprü dışarıdan bakıldığında küçük görünüyorsa da 2-3 kişi yan yana geçebiliyor. Diğer üst geçitlerden daha farklı.” şeklinde konuştu.