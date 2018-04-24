Trafiğe kapalı tünele girince kaza yaptılar

Kozlu ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında Değirmenağzı Tüneli'nde, Mehmet Turan S.(58) idaresindeki taksi, karşı yönden gelen Murat B.(35) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından tünele AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkartılan Mehmet Turan S., Murat B., Nazan B.(26), Seher S.(30), Yağmur Nazmiye B.(5), Yağız B.(2)., Poyraz B.(7) ve Arden S.'ye(2) sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Kaza yapan iki aracın onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olmasına rağmen tüneli kullandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.