taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.663
USD
3,6807
EURO
4,3599
ALTIN
152,63
PETR
56,7300

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı.

11.10.2017 - 12:22
  1. Haberler
  2. Ekonomi

43

Trafiği kaydı yapılan araç sayısı Ağustos'ta, aylık bazda düşmesine karşılık, yıllık bazda yüzde 12.8 arttı ve trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 864 bin adete çıktı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların;

- yüzde 54’ünü otomobil,
- yüzde 16.4’ünü kamyonet,
- yüzde 14.1'ini motosiklet,
- yüzde 8.3’ünü traktör,
- yüzde 3.8’ini kamyon,
- yüzde 2.2’sini minibüs,
- yüzde 1.0’ini otobüs,
- yüzde 0.2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS'TA 107 BİN 837 TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 107 bin 837 taşıt içinde otomobil yüzde 58.7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16.4 ile motosiklet, yüzde 16.3 ile kamyonet, yüzde 4.3 ile traktör izledi. Taşıtların yüzde 4.3’ünü de minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12.8 arttı

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT AYLIK YÜZDE 15.8 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 15.8, kamyonette yüzde 14, kamyonda yüzde 2.4, motosiklette yüzde 22, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13.9, traktörde yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 17, otobüste ise yüzde 10.9 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT YILLIK YÜZDE 12.8 ARTTI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12.8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 15.9, minibüste yüzde 48.9, otobüste yüzde 48.4, kamyonette yüzde 11.6, kamyonda yüzde 20.2, motosiklette yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16.7, traktörde ise yüzde 14.8 azalış oldu.

TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI 8 AYDA 773 BİN ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde 837 bin 848 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 64 bin 418 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 773 bin 430 adet arttı.

AĞUSTOS'TA 637 BİN TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 637 bin 2 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.9 ile kamyonet, yüzde 5.7 ile motosiklet, yüzde 2.8 ile traktör izledi. Devri yapılan taşıtların yüzde 5.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38.6 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin yüzde 38.6’sı LPG, yüzde 34.8’i dizel, yüzde 26.1’i benzin yakıtlı olarak belirlendi.

AĞUSTOS'TA EN ÇOK RENAULT SATILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 263 adet otomobilin;

- yüzde 16’sı Renault,
- yüzde 12.5'i Volkswagen,
- yüzde 8.6'sı Fiat,
- yüzde 6.4'ü Dacia,
- yüzde 6.3’ü Opel,
- yüzde 6.2’si Hyundai,
- yüzde 6.0’sı Ford,
- yüzde 5.4’ü Toyota,
- yüzde 4.6’sı Mercedes-Benz,
- yüzde 4.1’i Nissan
- yüzde 23.9’u da diğer markalardan oluştu.

MOTOR SİLİNDİR HACMİNDE FAVORİ 1501-1600 CC

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 40.4’ü 1501-1600, yüzde 26.9’u 1401-1500, yüzde 14.3'ü 1300 ve altı, yüzde 13.3'ü 1301-1400, yüzde 3.9’u 1601-2000, yüzde 1.1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

EN ÇOK BEYAZ RENKLİ OTOMOBİL

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 59.8'i beyaz, yüzde 17.5’i gri, yüzde 7.5’i siyah ve yüzde 5.6’sı kırmızı iken yüzde 9.6’sı diğer renklerdeydi. (Grafik)

 



İlginizi Çekebilir
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık Ağustos ayında 1.237 milyar dolar ile 1.4 milyar dolar olan beklentilerin hafif altında gerçekleşti.
Fransa'da petrol ve doğalgaz üretimi 2040'ta duracak
Fransa Ulusal Meclisi, ülkedeki petrol ve doğalgaz üretiminin 2040 yılında durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
IMF, Türkiye'nin 2017 büyüme tahmini yükseltti
Uluslararsı Para Fonu(IMF), Türkiye'nin büyüme tahminiyle ilgili açıklama yaptı.
Trüf mantarı için bakanlık devreye girdi
Orman Genel Müdürlüğü, kilosu 100 ile 3 bin 500 euro arasında alıcı bulan trüf mantarını üretmek için trüf ormanı oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

315
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

133
Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

29
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

433
Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

135
Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

16
Can Dündar vatan hainliğini sevdi

Can Dündar vatan hainliğini sevdi

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM