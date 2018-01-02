Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 109 BİN 319 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 109 bin 319 taşıt içinde otomobil yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 8,5 ile motosiklet, yüzde 7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,3 AZALDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Bu azalış otobüste yüzde 24,4, kamyonette yüzde 1,5, motosiklette yüzde 33,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,5, traktörde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 6,2, minibüste yüzde 1,1, kamyonda ise yüzde 4,8 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,5 AZALDI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 15,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 22, minibüste yüzde 14,1, otobüste yüzde 24,2, kamyonda yüzde 7,4, motosiklette yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Kamyonette yüzde 1,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83, traktörde ise yüzde 5,3 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 1 MİLYON BİN 44 368 ADET ARTTI

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 144 bin 407 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 100 bin 39 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 44 bin 368 adet arttı.

KASIM AYINDA 668 BİN 40 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 668 bin 40 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,8 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,4 OLDU

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 973 bin 699 adet otomobilin yüzde 38,4’ü LPG, yüzde 35,2’si dizel, yüzde 26’sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

KASIM AYINDA 69 BİN 181 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 69 bin 181 adet otomobilin yüzde 14,4’ünün Renault, yüzde 12,5’inin Volkswagen, yüzde 7,5’inin Fiat, yüzde 6,5’inin Opel, yüzde 6,1’inin Hyundai, yüzde 5,8’inin Nissan, yüzde 5,6’sının Dacia, yüzde 5,5’inin Toyota, yüzde 4,6’sının Ford, yüzde 4,2’sinin Peugeot olduğu, yüzde 27,3’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 adet otomobilin yüzde 40,6’sı 1501-1600, yüzde 26,3’ü 1401-1500, yüzde 14,4’ü 1300 ve altı, yüzde 13,6’sı 1301-1400, yüzde 4’ü 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 adet otomobilin yüzde 59’u beyaz, yüzde 18,1’i gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerde oldu.