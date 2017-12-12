Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

YOLLARDA 22 MİLYON ARAÇ VAR

Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YÜZDE 58,8'İ OTOMOBİL

Bu ay trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 743 taşıt içinde otomobil yüzde 58,8 ile ilk sırada yer aldı.

Bunu sırasıyla yüzde 17,3 ile kamyonet, yüzde 12,6 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 28 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 42,6, kamyonette yüzde 46,9, kamyonda yüzde 16,3, traktörde yüzde 26,6 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 7,3, otobüste yüzde 27,5, motosiklette yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 31,3 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artış gösterdi. Bu artış otomobilde yüzde 9,5, otobüste yüzde 6,1, kamyonette yüzde 26, kamyonda yüzde 8,1, motosiklette yüzde 21,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81, traktörde yüzde 5,1 olarak gerçekleşirken, minibüste yüzde 1,7 azalış kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde 1 milyon 35 bin 88 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 86 bin 568 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 948 bin 520 arttı.

Devri yapılan 701 bin 968 taşıt içinde otomobil yüzde 69,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Ekimde devri yapılan taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 38,5'İ LPG'Lİ

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 907 bin 977 otomobilin yüzde 38,5'i LPG, yüzde 35,1'i dizel, yüzde 26'sı benzin yakıtlı olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Trafiğe kaydı yapılan 65 bin 113 otomobilin yüzde 13,8'inin Renault, yüzde 13'ünün Volkswagen, yüzde 7,8'inin Fiat, yüzde 6,7'sinin Toyota, yüzde 6,3'ünün Hyundai, yüzde 5,5'inin Opel, yüzde 4,8'inin Dacia, yüzde 4,7'sinin Audi, yüzde 4,6'sının Nissan, yüzde 4,6'sının Mercedes-Benz ve yüzde 28,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 605 bin 567 otomobilin yüzde 40,5'i 1501-1600, yüzde 26,4'ü 1401-1500, yüzde 14,5'i 1300 ve altı, yüzde 13,6'sı 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacminde olduğu belirlendi.

EN ÇOK SATAN RENKLER

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobilin yüzde 59,4'ü beyaz, yüzde 17,8'i gri, yüzde 7,6'sı siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerden oluştu.