Trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı ’Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 21 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5,48 artarak 19 milyon 994 bin 472'den 21 milyon 90 bin 424'e yükseldi.

İLK SIRADA OTOMOBİL

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 375 taşıt içinde otomobil yüzde 64,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 7,7 ile traktör, yüzde 7,3 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 21 milyon 90 bin 424 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,9 olarak hesaplandı.



LPG ÖNDE

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 317 bin 998 adet otomobilin yüzde 39,2’si LPG, yüzde 33,6’sı dizel, yüzde 26,8’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 581 adet otomobilin yüzde 12,5’inin Renault, yüzde 12,4’ünün Volkswagen, yüzde 8,6’sının Toyota, yüzde 7,3’ünün Opel, yüzde 6,8’inin Fiat, yüzde 6,6’sının Hyundai, yüzde 5,7’sinin Dacia, yüzde 5,4’ünün Ford, yüzde 5,2’sinin Nissan, yüzde 4’ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 25,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



