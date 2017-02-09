taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.249
USD
3,7198
EURO
3,9771
ALTIN
148,43
PETR
55,3700

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 90 bin 424 oldu.

09.02.2017 - 10:10
  1. Haberler
  2. Otomobil

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı ’Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 21 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5,48 artarak 19 milyon 994 bin 472'den 21 milyon 90 bin 424'e yükseldi.

İLK SIRADA OTOMOBİL

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 375 taşıt içinde otomobil yüzde 64,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 7,7 ile traktör, yüzde 7,3 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi

Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 21 milyon 90 bin 424 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,9 olarak hesaplandı.

LPG ÖNDE

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 317 bin 998 adet otomobilin yüzde 39,2’si LPG, yüzde 33,6’sı dizel, yüzde 26,8’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 581 adet otomobilin yüzde 12,5’inin Renault, yüzde 12,4’ünün Volkswagen, yüzde 8,6’sının Toyota, yüzde 7,3’ünün Opel, yüzde 6,8’inin Fiat, yüzde 6,6’sının Hyundai, yüzde 5,7’sinin Dacia, yüzde 5,4’ünün Ford, yüzde 5,2’sinin Nissan, yüzde 4’ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 25,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

129
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

88
Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

193
Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

71
Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

57
IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

77
Çalışma cezası aldığı adliyede cübbeyle dolandırdı

Çalışma cezası aldığı adliyede cübbeyle dolandırdı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM