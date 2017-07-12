Trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

TOPLAM 21 MİLYON 556 BİN ARAÇ KAYITLI

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YENİ KAYDI YAPILAN 110 BİN ARACIN YÜZDE 58'İ OTOMOBİL

Trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 500 taşıt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,9 ile motosiklet, yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YÜZDE 11,3 ARTTI

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 17,8, otobüste yüzde 5,7, motosiklette yüzde 31,3, traktörde ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 34,6, kamyonette yüzde 2,3, kamyonda yüzde 21,4, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 78,6 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 9,7, minibüste yüzde 2,3, otobüste yüzde 3,5, kamyonette yüzde 2,2, kamyonda yüzde 19,6 oldu. Motosiklette yüzde 11,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 26,6, traktörde ise yüzde 7,9 artış kayıtlara yansıdı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Ocak-mayıs döneminde 506 bin 315 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 912 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 466 bin 403 arttı.

Devri yapılan 662 bin 959 taşıt içinde otomobil yüzde 69.4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YÜZDE 38,9'U LPG'Lİ

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 609 bin 703 otomobilin yüzde 38,9'u LPG, yüzde 34,4'ü dizel, yüzde 26,4'ü benzin yakıtlı olarak belirlendi, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 64 bin 238 otomobilin yüzde 15,1'inin Renault, yüzde 12,7'sinin Volkswagen, yüzde 8,5'inin Fiat, yüzde 7,5'inin Ford, yüzde 7,1'inin Hyundai, yüzde 6,4'ünün Opel, yüzde 5,2'sinin Dacia, yüzde 5'inin Toyota, yüzde 4,2'sinin Peugeot, yüzde 3,9'unun Mercedes-Benz olduğu, yüzde 24,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 297 bin 889 adet otomobilin yüzde 40,8'i 1501-1600, yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde 14,2'si 1300 ve altı, yüzde 13,3'ü 1301-1400, yüzde 3,5'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacminde olduğu belirlendi.

YÜZDE 60'I BEYAZ

Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 60'ı beyaz, yüzde 16,5'i gri, yüzde 7,8'i siyah ve yüzde 5,5'i kırmızı iken yüzde 10,2'si diğer renklerden oluştu.