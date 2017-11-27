Trafiği tehlikeye düşüren sürücüden ilginç savunma

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Fuhuş şüphelisi polislere 1 milyon lira rüşvet teklif etti

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1 Tarihte ilk kez Yahudi bir model Miss Almanya adayı oldu Almanya’da ilk kez Yahudi bir model "Miss Almanya" tacı için yarışacak.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul bitme aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ihale sürecinde olduğunu belirtti.

3 74 yaşındaki sürücü 56 yıl ehliyetsiz araç sürdü Almanya'da bir sürücünün, ehliyetsiz 56 sene araç kullandığını ortaya çıktı.

4 Başbakan'dan BBC'nin FETÖ sorusuna Buckingham cevabı Başbakan Yıldırım, BBC'ye verdiği röportajda 15 Temmuz'la ilgili eleştiriye "Ya Buckingham bombalanmış olsa" diye karşılık verdi.

5 Derbinin favorisi Fırat Aydınus Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği öğrenildi.

6 İran'da hapsedilen İngiliz hakkında yeni iddialar atıldı İran'da 2016 yılında İngiltere için ajanlık yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilen kadın için yeni suçlamalarda bulunuldu.