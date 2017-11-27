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Trafiği tehlikeye düşüren sürücüden ilginç savunma

Kayseri'de tehlikeli araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren ve şüphe yaratan Mustafa K. polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

DHA | 27.11.2017 - 15:22..
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Kayseri'nin Kocasinan Bulvarı'nda kullandığı 46 F 6083 plakalı otomobille hareket halinde olan Mustafa K. trafiği tehlikeye düşürecek tehlikeli hareketlerde bulundu.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de Mustafa K. tehlikeli araç kullanımını sürdürdü.

1 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri şüphe üzerine Mustafa K.'yı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Mustafa K. ile ekipler arasında kovalamaca oldu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaklaşık 1 saatlik kovalamaca ardından otomobilin sürücüsü Melikgazi ilçesi Serkent Mahallesi'nde yakalandı.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüden ilginç savunma

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüpheli sağlık kontrolü çıkışı görüntü alan gazetecilere, "Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan olacaksın." ifadelerini kullandı.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüden ilginç savunma VİDEO

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüden ilginç savunma

SERBEST BIRAKILDI

6 suçtan kaydının olduğu belirtildi. Mustafa K., Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüden ilginç savunma

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüden ilginç savunma

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