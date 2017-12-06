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Trafik canavarının kasadan taşan demirlerle seyahati

Bursa’da kasasına sığmayıp ön camını kapatan demirlerle trafikte seyreden kamyon yürekleri ağızlara getirdi.

İHA | 06.12.2017 - 08:58..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kasasına sığmayan inşaat demirleriyle yüklü kamyonun trafikte seyretmesi faciaya davetiye çıkardı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler Yunuseli ile Dereçavuş mahalleleri arasında çekildi.

Trafik canavarının kasadan taşan demirlerle seyahati

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Demirler kamyonun hem ön, hem de arka kısmından taşmış olmasına rağmen tehlikeye aldırış ekmeyen sürücü, ani bir manevra yapmasıyla faciaya davetiye çıkarabilirdi.

Buna rağmen hızla seyreden kamyon sürücüsü hem kendi canını, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Trafik canavarının kasadan taşan demirlerle seyahati

Trafik canavarının kasadan taşan demirlerle seyahati

Trafik canavarının kasadan taşan demirlerle seyahati

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