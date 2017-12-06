Trafik canavarının kasadan taşan demirlerle seyahati

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kasasına sığmayan inşaat demirleriyle yüklü kamyonun trafikte seyretmesi faciaya davetiye çıkardı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler Yunuseli ile Dereçavuş mahalleleri arasında çekildi.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Demirler kamyonun hem ön, hem de arka kısmından taşmış olmasına rağmen tehlikeye aldırış ekmeyen sürücü, ani bir manevra yapmasıyla faciaya davetiye çıkarabilirdi.

Buna rağmen hızla seyreden kamyon sürücüsü hem kendi canını, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.











