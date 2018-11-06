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Şanlıurfa'da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Şanlıurfa’da, bir grup esnaf iş yerlerinin önüne park ettikleri araçlarının trafik polislerince çekilerek ceza kesilmesini, yol kapatarak protesto etti.

DHA | 06.11.2018 - 11:36..
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Şanlıurfa'da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Şanlıurfa Merkez Demokrasi Caddesi'nde 30 kadar esnaf, iş yerlerine malzeme indirdikleri araçlarına sürekli ceza kesildiğini ileri sürüp bu durumu protesto etmek için toplandı.

BETON BARİYERLERLE ULAŞIMI KESTİLER

Kaldırım kenarlarına araçların park etmesini engellemek için konulan beton bariyerleri yolun ortasına çekerek ulaşımı engelleyen esnaflar, sürekli ceza yediklerini ve iş yapamaz hale geldiklerini ileri sürdü.

Şanlıurfa'da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Oluşan konvoyda uzun süre bekleyen sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, görüştükleri esnaflara bu konuda yardımcı olunacağını söyledi. Bunun üzerine esnaflar ile polis, beton bariyerleri kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Şanlıurfa'da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Şanlıurfa'da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Şanlıurfa'da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

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