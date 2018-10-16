Trafik cezalarını artıracak kanun teklifine onay

Komisyonda kabul edilen kanunların ayrıntıları özetle şöyle:

45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolisler, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde "komiser yardımcısı" olabilecek. Başpolis alımı sonlandırılacak.

HURDA VE MUAYENESİZ ARAÇLARA CEZALAR

Hurdaya çıkarılan araçları kullananlara, 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek.

Verilen sürede muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara, 488 lira ceza kesilecek.

IŞIK İHLALİ YAPAN YANDI

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirenler, ters yönde araç sürenler bin 2 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Kırmızı ışık ihlalinde, belirli sürelerle ehliyete el konulacak.

Hız sınırını yüzde 50 aşana, bin 2 lira, spin ve drift atanlara 5 bin 10 lira, araç kullanırken cep telefonu kullananlara 235 lira ceza verilecek.

İKAMETİ OLMAYAN YABANCILARA DA KİMLİK NUMARASI

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevlendirilen birimler, bu kapsamda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının arşivleri, elektronik bilgi işlem merkezleri bilgi ve belge ile soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkili olacak.

Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 35'e çıkarılacak.

Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilecek.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi ilçe olacak.