Trafik cezası yemekten korkup direğe tırmandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 12.10 sıralarında, trafik polisleri tarafından tır sürücüsü Hakan S.’ye ters yönde tır kullandığından dolayı ceza kesilmek istendi.

KORKUP DİREĞE ÇIKTI

Ehliyetindeki 100 ceza puanı dolan Hakan S. (32), ehliyetine el koyulmasından korktuğu için polisten kaçarak İlkadım Altetizm Stadyumu’ndaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine tırmandı.

20 DAKİKA BOYUNCA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Kendisine haksızlık yapıldığını savunan öfkeli sürücü, dakikalarca aşağıya inmeyerek kendisine kesilen cezaya tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren çabalar sonucu ikna edilen Hakan S., direkten inerek polislerin yanına gitti.

108 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik polisleri, ters yönde araba kullanan Hakan S.’ye ters yolda araç kullanmaktan 108 TL para cezası kesti.

Para cezasının yanı sıra görev başındaki memura ehliyet ve ruhsat vermeme suçundan da işlem yapılan Hakan S.’ye intihar girişiminde bulunduğu için de işlem yapıldı.

EHLİYETİ ELİNDEN ALINDI

Aldığı cezalarla birlikte ehliyetindeki ceza puanı limiti 100’ü aşan Hakan S.’nin ehliyetine el koyuldu. Hakan S., yere indikten sonra gösterdiği tepkide haklı olduğunu iddia etti.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen sürücü, ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere karakola götürüldü.