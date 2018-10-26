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İstanbul'da trafik denetimleri sürüyor

İstanbul genelinde helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

AA | 26.10.2018 - 12:30..
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ''Trafik Kazalarını Önleme Planı'' kapsamında İstanbul'un farklı noktalarında helikopter destekli drone denetimi ve trafik uygulaması yapıldı.

CEZALAR KESİLDİ, UYARILAR YAPILDI

Havadan görüntülerle hatalı oldukları belirlenen sürücüleri durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ edip, kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da trafik denetimleri sürüyor

CAYDIRICI OLDU

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Emniyet Amiri İrfan Kaya, "Trafik kazalarını önleme planı" kapsamında yaptığımız denetimlerde ve TBMM'den geçerek uygulanan yeni trafik cezaları sürücülerde ciddi manada caydırıcı olduğunu görüyoruz." dedi.

İstanbul'da trafik denetimleri sürüyor

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