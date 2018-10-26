İstanbul'da trafik denetimleri sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ''Trafik Kazalarını Önleme Planı'' kapsamında İstanbul'un farklı noktalarında helikopter destekli drone denetimi ve trafik uygulaması yapıldı.
CEZALAR KESİLDİ, UYARILAR YAPILDI
Havadan görüntülerle hatalı oldukları belirlenen sürücüleri durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ edip, kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.
CAYDIRICI OLDU
Uygulamaya ilişkin bilgi veren Emniyet Amiri İrfan Kaya, "Trafik kazalarını önleme planı" kapsamında yaptığımız denetimlerde ve TBMM'den geçerek uygulanan yeni trafik cezaları sürücülerde ciddi manada caydırıcı olduğunu görüyoruz." dedi.