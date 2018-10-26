İstanbul'da trafik denetimleri sürüyor

1 Hazal Kaya ile Ali Atay yazın evlenecek 28 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır beraberlik yaşadığı Ali Atay ile yazın nikâh masasına oturuyor.

2 Walaka Kasırgası bir adayı haritadan sildi ABD’nin Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgası nedeniyle bir ada yokoldu.

3 Trafik denetimleri sürüyor İstanbul genelinde helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

4 MEB'in yeni düzenlemesinden 58 bin öğretmen yararlanacak Öğretmenler atandıkları yerlerde üç yıllık görev sürelerini doldurdukları tarih itibarıyla kadrolu öğretmenliğe atanacak ve aynı yerlerde bir yıl da kadrolu öğretmen olarak görev yapacak.

5 NASA'dan 'Cadılar bayramı' sürprizi NASA'nın uzay teleskobu Hubble, 'Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekerek bunu sosyal medyada paylaştı.

6 Bir yılda 218 bin düzensiz göçmen yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl 218 bin 950 düzensiz göçmen, 4 bin 569 organizatör yakaladık."