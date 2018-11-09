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Trafik işlerken 3 katlı binayı yıktılar

Bursa'da ana yol kenarında bulunan 3 katlı bina hiçbir tedbir alınmadan kepçeyle yıkıldı. Binanın yanından geçen sürücüler ölümden döndü.

İHA | 09.11.2018 - 13:25..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eski Gemlik yolu üzerinde bulunan 3 katlı bina, caddede trafiğin işlediği sırada hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan yıkıldı.

FACİAYA NEDEN OLABİLİRDİ

Yıkılan binanın bir kısmı araçların hareket ettiği yola göçtü. O esnada hiçbir aracın yoldan geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Yoldan araçların geçerken binanın yıkılması cep telefonu kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan vatandaşlar ise faciaya davetiye çıkartan yıkıma tepki gösterdi.

Trafik işlerken 3 katlı binayı yıktılar VİDEO

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