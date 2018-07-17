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Trafik kazası baba ile kızını ayırdı

İzmir'de yolun karşı tarafına geçmeye çalışan baba ile kız, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

İHA | 17.07.2018 - 04:50..
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izmir kaza

Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Y.G. 35 ADL 109 plakalı otomobili ile Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki Ufuk Togul ile 23 yaşındaki Busenur Togul’a çarptı.

Trafik kazası baba ile kızını ayırdı

Trafik kazası baba ile kızını ayırdı VİDEO

HASTANEDE CAN VERDİLER

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen baba ile kız ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki İrem Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan Busenur Togul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, baba Ufuk Togul ile İrem Y. ise İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan baba ile kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden İrem Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Cumhuriyet savcısının kazayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsü Y.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Trafik kazası baba ile kızını ayırdı

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