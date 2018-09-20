Trafik kazası öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü 3 yaralı

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Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 4-1 mağlup oldukları Dinamo Zagreb maçının ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş derbisini çok konuştuk ve bu da bugün bizi etkileyen konulardan biriydi" dedi