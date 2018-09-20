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Trafik kazası öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü 3 yaralı

Bandırma-Bursa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 20.09.2018 - 23:53..
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Bandırma'dan Bursa istikametine giden Baki Üzmez yönetimindeki otomobil ile İsmail Yaman yönetimindeki otomobil çarpıştı. Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi.

Trafik kazası öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü 3 yaralı


ÇİFT BURSA'DA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Esra Duman Yaman ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Yaman ise yaralandı.

Kazada Baki Üzmez yara almazken, otomobilde bulunan arkadaşı İsmail Kepnek ise  sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne  kaldırılırken, durumu ağır olan Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem, Bandırma’dan Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaman çiftinin Bursa’nın Karacabey ilçesinde öğretmen olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik kazası öğretmen çifti ayırdı: 1 ölü 3 yaralı


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