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Trafik kuralını ihlal eden amire cezayı müdürü kesti

Bolu’da görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amirinin kendi aracıyla ters yöne girerek trafik kuralını ihlal ettiğini gören müdür, talimat vererek ceza kestirdi.

İHA | 05.03.2018 - 13:48..
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amiri Mehmet Aslı, izinli olduğu gün kendi aracıyla şehir merkezinde seyir halindeyken, gitmek istediği yere daha çabuk ulaşmak için Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde ters yöne girdi.

Trafik kuralını ihlal eden amire cezayı müdürü kesti


Şube Müdürü Aydın Aksoy

MAKAM ARACIYLA DEVRİYE

Kent merkezinde makam aracıyla devriye yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Aydın Aksoy ise, Aslı’nın kullandığı aracın ters yöne gittiğini fark ederek, telsizden aracın plakasını okudu ve ceza kesilmesini istedi.

CEZA KESİLEN ARAÇ, TRAFİK AMİRİNİN ÇIKTI

Müdürlerinin emrini yerine getiren ekipler, aracın plakasını sisteme girdiklerinde trafik kuralını ihlal eden kişinin kendi amirleri olan Mehmet Aslı olduğunu fark ettiler. Polisler, amirleri olan Aslı’ya 108 TL para cezası uyguladılar. Ceza tebliği eline ulaşan Mehmet Aslı, yaptığı hatanın farkına vardığını ve kendisi için iyi bir ders olduğunu söyledi.

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