taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8662
EURO
4,1286
ALTIN
147,19
PETR
56,2200

Trafik magandaları Aydın’ı birbirine kattı

Nazilli İlçesinde alkol aldıktan sonra otomobille sürat yapan 3 şüpheli, park halindeki 6 araca çarptıktan sonra yakalandı.

27.01.2017 - 07:23
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, gece saatlerinde Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Söke’den Nazilli’ye gelen M.T(24) ve T.B(23), kız arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilçede yaşayan asker arkadaşları M.C’yi de 09 S 3915 plakalı araçlarına alarak şehir turu atmaya başladılar. Alkol alıp trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü M.T, cadde üzerinde park halinde bulunan çok sayıda araca çarparak, dirift yaptı.

Trafik magandaları Aydın’ı birbirine kattı

Görgü tanıklarının ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, kaçan aracı takibe aldı. Karayolunda ekiplerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, bir polis otosunun da üzerine sürdükten sonra Aydın istikametine doğru yöneldi. Bu sırada karayolunu trafiğe kesen polisler, şüphelileri Yeni Mahalle’de bulunan petrol istasyonunda köşeye sıkıştırdı. Arabadan indirilen araç sürücüsü, alkollü olduğunu ve hiçbirşey hatırlamadığını söyledi. Araçta yapılan aramada, arka koltuklarda dökülmüş çok sayıda alkol şişesi bulundu.

Hurdaya dönen otomobili çekici yardımıyla emniyetin garajına çekilirken, alkollü 3 arkadaş ise kelepçe takılarak, sağlık kontrolüne götürüldü. Burada yapılan muayenede alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Trafik magandaları Aydın’ı birbirine kattı

Trafik magandaları Aydın’ı birbirine kattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

67
Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

31
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar

22
Arda Turan tepkilere cevap verdi

Arda Turan tepkilere cevap verdi

65
Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

24
Obradovic: Galatasaray çok iyi oynadı

Obradovic: Galatasaray çok iyi oynadı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM