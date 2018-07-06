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Trafik magandası gazinin 38 bin TL'lik protezine zarar verdi

İzmir'de yaşayan Güneydoğu gazisi Murat Çiftçi, trafikte dayak yediği servis minibüsü şoförünün kendisini tehdit ettiğini iddia edip, can güvenliklerinin bulunmadığını söyleyerek yardım istedi.

DHA | 06.07.2018 - 13:18..
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Şırnak'ta, 20 yıl önce teröristlerin döşediği mayına basarak, sağ bacağını kaybeden gazi Murat Çiftçi, yaşadığı İzmir'İn Torbalı ilçesinde 4 Temmuz günü, önce 2,5 yaşındaki oğlu Yusuf'u bakıcısına bıraktı, ardından Gaziemir Belediyesi Yaşlı Bakım Birimi'nde hasta bakıcı olarak görev yapan eşini işe bırakmak için otomobiliyle yola çıktı.

Trafik magandası gazinin 38 bin TL'lik protezine zarar verdi

TERS YÖNDEN GELEN SÜRÜCÜ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Aydın- İzmir yolu Ayrancılar kavşağına gelen Çiftçi ile ters yönden geldiği öne sürülen servis minibüsünün şoförü Fahrettin O. arasında tartışma çıktı. Bu sırada minibüsten inen Fahrettin O., iddiaya göre, küfretmeye başladığı gazi Çiftçi'yi dövdü.

Trafik magandası gazinin 38 bin TL'lik protezine zarar verdi

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

Neye uğradığını şaşıran Çifti, Fahrettin O.'nun cebinden çıkarıp, rastgele savurduğu bıçağın sıyırması sonucu dudağından hafif yaralandı. Fahrettin O., olay sonrası bindiği minibüsle kaçarken, Çiftçi ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne gidip, darp raporu aldı.

Jandarmaya giderek, şikayetçi olan Çiftçi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu. Çiftçi'nin şikayeti üzerine ertesi gün yakalanıp, gözaltına alınan minibüs şoförü Fahrettin O., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Trafik magandası gazinin 38 bin TL'lik protezine zarar verdi

'BAŞINI GÖVDENDEN AYIRACAĞIM' DİYE TEHDİT ALDI

Kendisine saldırıp, döven, bıçakla yaralayan minibüs şoförünün hem suçlu hem güçlü olduğunu dile getiren Murat Çiftçi, "Olaydan sonraki gün fırına ekmek almaya çıkmıştım. Saldırgan minibüs şoförü ile karşılaştım. 'Beni şikayet etmişsin. Başını gövdenden ayıracağım' diyerek, beni tehdit etti. Can güvenliğimiz yok. Devletimizden yardım bekliyorum." dedi.

Trafik magandası gazinin 38 bin TL'lik protezine zarar verdi

KAVGA SIRASINDA PROTEZİ ZARAR GÖRDÜ

Olay sırasında bacak protezinin de zarar görüp, işlevini yitirdiğini belirten Çiftçi, "Protezim zarar gördüğü için adım atarken, acı çekiyorum. Bu protezin fiyatı 38 bin lira. Yenisini nasıl alırım, bilemiyorum. Ayrıca kavga sırasında yan bağımda bir hasar da oluştu." diye konuştu.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Fahrettin O.'nun şoförlük yaptığı servis minibüsünün sahibi Sedat Çetin ise "Olayı kınıyoruz. Gazimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gazimizi, darbedip, yaralayan şoförü işten çıkardık. Böyle bir olayın yaşanmış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi

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