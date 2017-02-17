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Trafik magandası motosikleti ezip kaçtı

İstanbul'da umursamaz sürücü, kendisini uyarmaya çalışan vatandaşlardan kaçarken motosiklete çarptı.

17.02.2017 - 14:37
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Geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta kiralık bir araçla trafikte seyreden sürücü, drift yaparak ilerlemeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometrelik yolu bu şekilde alan sürücü faciaya davetiye çıkardı.

YOLU BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ MOTOSİKLETİ EZİP KAÇTI

Bir süre sonra bu durumdan rahatsız olan başka bir aracın şoförü kendi aracıyla bu trafik canavarının önünü kesti. Trafiği birbirine katarak yol alan sürücü bir anda vitesi geri takarak kaçmaya başladı. O anda arkasında motosikletle yol alan vatandaşları göz göre göre ezen sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.

Trafik magandası motosikleti ezip kaçtı VİDEO


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