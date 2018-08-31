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Trafik magandasına para cezası

İstanbul'da akan trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanan maganda yakalanarak trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 800 TL para cezası verildi.

İHA | 31.08.2018 - 09:35..
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Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde, arkadaşıyla birlikte motosiklete binen M.O. isimli şahıs, trafikte süratli bir şekilde araçların arasından makas atarak geçip, arkasındakiyle birlikte tek teker üzerinde metrelerce ilerlemişti. Daha sonra ayaklarıyla motosiklet kullanarak ellerini gidondan çekmişti.

4 BİN 800 TL PARA CEZASI

Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda dün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan magandaya trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmekten 4 bin 800 TL para cezası verildi. Aynı zamanda da hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik magandasına para cezası VİDEO


EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU

Gözaltına alınan O.M., Haziran ayında da E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde motosikletini ayaklarıyla kullanıp, metrelerce tek teker üzerinde gitmişti. Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak ehliyetine el konulup, para cezası kesilmişti.

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