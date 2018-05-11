Muratpaşa ilçesindeki trafiğin yoğun olduğu Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, engelli gençleri 1 günlük temsili askerlik için uğurlamaya gelen trafik polisleri, refüjdeki köpeği fark etti.

Trafik polisi köpeği yolun karşısına geçirdi VİDEO

POLİSTEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Bir süre köpeği izleyen polis ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalıştığını anlayınca müdahale etmeye karar verdi.

2 trafik polisi ile yoldan geçen bir kişi, refüje gelerek, kendi aralarında konuştu. Daha sonra trafik polisi, köpeğin ensesinden tutarak, akan trafiğin ortasında yolun karşına taşıdı. Karşı yola bırakılan köpek, polislerin etrafında dolandıktan sonra ayrıldı.