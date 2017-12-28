İzmir'in Gaziemir ilçesindeki alt geçitte, bir vatandaşın aracının sağ ön lastiği patladı. Sürücü, aracı sağ şeride çekip yardım için beklemeye başladı.

POLİS YARDIMA KOŞTU

Bu sırada görevde olan ve oradan geçen trafik polisi ekipleri, akan trafikte tehlikeyi önlemek için önlem alırken, polislerden biri lastik değiştirmeyi bilmeyen vatandaşa yardıma koştu.

Krikoyla aracı kaldıran polis daha sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Lastiği değiştirmesi sırasında ise bir başka vatandaş, yardıma gelen polisin çalışmasını cep telefonuna kaydetti.

Trafik polisi yolda kalan vatandaşın lastiğini değiştirdi VİDEO

Polisin yardımıyla vatandaş yoluna devam etti. Polisin yardım ettiği video sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldıktan sonra, örnek davranış kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, polisin yardımı ise yorumlarda takdirle karşılandı.