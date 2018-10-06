Trafik uygulamasında drone gören teyzeden güldüren tepki

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin en yoğun trafik akışına sahip Ankara-İstanbul D-100 kara yolu Düzce kesiminde drone'lu trafik uygulamasına başladı.

İki ekiple yapılan uygulamalarda bir ekip kural ihlalinin en sık yaşandığı noktada drone havalandırarak beklerken bir ekip ise yolun ilerisinde uygulama yaptı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAZILDI

Havadan drone ile takip yaparak kural ihlallerini önlemeye çalışan ekipler, özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali konusunda yoğun denetim yaptı. Trafik polisleri drone'lu denetimde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza yazdı.

Denetim sırasında zaman zaman ilginç anlar da yaşandı. Kural ihlali yapan sürücü ve yanındaki kadının hem polis hem de basın mensupları ile olan drone diyaloğu gülümsetti.

Drone gören teyzeden güldüren tepki VİDEO

"ORADA DURAN MURAN YOK"

Ceza yiyen sürücü, bir haftalık hasılatını ceza olarak ödeyeceğini öğrenince pişman oldu. Uygulamada drone ile ceza yediğini öğrenerek herkesi gülümseten bir tepki veren yaşlı kadın ise, "Ne radarı, orada duran muran yok. Biz uçakla uçarız öyle küçük şeylerle uçmayız. Neymiş o duran muran" diyerek gazetecilerin gösterdiği drone’ye “Gel gel benim oğlum. Bu demirden oğlan” diye seslendi.