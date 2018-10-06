taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Trafik uygulamasında drone gören teyzeden güldüren tepki

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı drone'lu trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı.

İHA | 06.10.2018 - 15:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin en yoğun trafik akışına sahip Ankara-İstanbul D-100 kara yolu Düzce kesiminde drone'lu trafik uygulamasına başladı.

İki ekiple yapılan uygulamalarda bir ekip kural ihlalinin en sık yaşandığı noktada drone havalandırarak beklerken bir ekip ise yolun ilerisinde uygulama yaptı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAZILDI

Havadan drone ile takip yaparak kural ihlallerini önlemeye çalışan ekipler, özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali konusunda yoğun denetim yaptı. Trafik polisleri drone'lu denetimde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza yazdı.

Trafik uygulamasında drone gören teyzeden güldüren tepki

Denetim sırasında zaman zaman ilginç anlar da yaşandı. Kural ihlali yapan sürücü ve yanındaki kadının hem polis hem de basın mensupları ile olan drone diyaloğu gülümsetti.

Drone gören teyzeden güldüren tepki VİDEO

"ORADA DURAN MURAN YOK"

Ceza yiyen sürücü, bir haftalık hasılatını ceza olarak ödeyeceğini öğrenince pişman oldu. Uygulamada drone ile ceza yediğini öğrenerek herkesi gülümseten bir tepki veren yaşlı kadın ise, "Ne radarı, orada duran muran yok. Biz uçakla uçarız öyle küçük şeylerle uçmayız. Neymiş o duran muran" diyerek gazetecilerin gösterdiği drone’ye “Gel gel benim oğlum. Bu demirden oğlan” diye seslendi.

Trafik uygulamasında drone gören teyzeden güldüren tepki

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

564
Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

312
Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

138
Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi

Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi

234
Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

171
Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

42
İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM