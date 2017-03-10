Trafik uygulamasından kaçan otomobil takla attı

Kaza, saat. 01.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Seyhan mahallesi metro köprü altında meydana geldi.

TAKLA ATTI

Doğankent’te düzenlenen trafik uygulamasında polis ‘dur’ ihtarını alkollü olduğu için dinlemeyen Selman A. kullandığı 01 DOJ 58 plakalı otomobil ile bir süre kaçtıktan sonra aşırı hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Selman A. ve araçta bulunan kız arkadaşı Melike K. yara almadan kazadan kurtuldu. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde, sürücü Selman A.’da 0.77 promil alkollü çıkarken, ehliyete el konuldu. Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.