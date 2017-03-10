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Trafik uygulamasından kaçan otomobil takla attı

Adana’da bir otomobil, trafik uygulamasından kaçma isterken takla attı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

10.03.2017 - 09:54
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Kaza, saat. 01.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Seyhan mahallesi metro köprü altında meydana geldi.

Trafik uygulamasından kaçan otomobil takla attı

TAKLA ATTI

Doğankent’te düzenlenen trafik uygulamasında polis ‘dur’ ihtarını alkollü olduğu için dinlemeyen Selman A. kullandığı 01 DOJ 58 plakalı otomobil ile bir süre kaçtıktan sonra aşırı hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Trafik uygulamasından kaçan otomobil takla attı

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Selman A. ve araçta bulunan kız arkadaşı Melike K. yara almadan kazadan kurtuldu. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde, sürücü Selman A.’da 0.77 promil alkollü çıkarken, ehliyete el konuldu. Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafik uygulamasından kaçan otomobil takla attı

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