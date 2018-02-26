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Trafik var diye çaya girdi, mahsur kaldı

Manisa Turgutlu'da köprülü kavşak inşaatı nedeniyle yan yoldan sağlanan trafikten kaçmak için Irlamaz Çayı'na giren servis midibüsü mahsur kaldı.

DHA | 26.02.2018 - 20:12..
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Turgutlu'da geçen cumartesi gününden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları, Selvitepe Mahallesi'nden geçen Irlamaz Çayı'ndaki su seviyesini yükseltti. Çalışma nedeniyle açılan yan yolu kullanmak yerine araçlarıyla çaydan geçmeyi tercih eden bazı sürücüler ise bu nedenle zor anlar yaşadı.

SERVİS MİDİBÜSÜ MAHSUR KALDI

Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle 2 kilometrelik bölümü kapatılan İzmir- Ankara Karayolu'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak isteyen ve seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Yıldız, 45 J 6389 plakalı servis midibüsü ile bugün saat 15.30 sıralarında, kapatılan dere yolundan gitmek istedi. Ancak araç çay suyunda çamura saplandı. Midibüsün kapıları ise kilitlendi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri dozerleri geldi. Midibüse merdiven uzatılarak mahsur kalan 25 fabrika işçisi, tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işçi servis midibüsünü çekerek kurtardı.

Trafik var diye çaya girdi, mahsur kaldı

"HİÇ TAHMİN ETMİYORDUK"

Servis sürücüsü Hasan Yıldız, "Hiç tahmin etmediğimiz durum başımıza geldi. Can kaybı olmaması tek tesellimiz "dedi. Midibüste mahsur kalan işçilerden Ahmet Öz, "Burada kaçıncı olay" diyerek tepkisini gösterdi. Yoldan geçmeyi başaran otomobil sürücü Alaattin Güllü ise "Anayol kazıldı. Geçişler tali yoldan verilmeye başladı. Ancak bu nedenle yoğunluk yaşanıyor. İlçeye alternatif giriş yolu sayısı da kısıtlı. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce bu soruna bir çözüm bulmaları" dedi.

Trafik var diye çaya girdi, mahsur kaldı

BELEDİYE YETKİLİLERİ ŞAŞKIN

Belediye yetkileri ise "Bu yol zaten kapalı. Nasıl oluyorsa vatandaşlar canını malını tehlikeye atıp, burasını kullanıyor. Biz kapatıyoruz, başka taraftan çaya giriyorlar" ifadelerini kullandı.

Trafik var diye çaya girdi, mahsur kaldı

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