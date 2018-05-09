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Trafik yerinde yaralılara ilk yardımı başhekim yaptı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında olay yerindeki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan başhekim yaptı.

İHA | 09.05.2018 - 22:29..
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2’si ağır 3 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan Kulu Devlet Hastanesi başhekimi ve hastane müdürü tarafından yapıldı.

Trafik yerinde yaralılara ilk yardımı başhekim yaptı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

25 yaşındaki T.T. idaresindeki 42 GA 007 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 42 M 3521 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında 42 GA 007 plakalı otomobil yaklaşık 40 metre ilerde yolun sağ tarafı demir bariyerlere çarparak durabildi. 42 M 3521 plakalı otomobil ise kavşak sağında yol kenarında durabildi. Kazada, sürücüler T.T. ve H.B. (64) ile eşi F.B. (63) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi Konya’dan toplantıdan dönmekte olan ve kazayı gören Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Önder Gönen ve Hastane Müdürü Burhan Çiftçi yaptı. Hastane Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Önder Gönen tarafından araçta sıkışan F.B’ye ilk müdahale yapıldı.

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