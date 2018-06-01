Trafikte garip kavga

İstanbul'da Bomonti-Dolmabahçe Tüneli girişinde, evine gitmek üzere cadde üzerinde seyir eden motosikletli, tünele gireceği esnada önünde seyreden ve sinyal vermeden sağ şeride geçen otomobile çarptı.

"ÖLEBİLİRDİM" DİYEREK KÜFÜR ETTİ

Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan motosikletli kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün aracına baktığını ve kendisiyle ilgilenmediğini görünce duruma tepki gösterdi. Otomobil sürücüsünün elleri cebinde yanında gelmesinden de rahatsız olan motosikletli, sözlerine küfürle devam etti.

Motosiklet sürücüsünün garip kavgası VİDEO

KÜFRE SİNİRLENİP BIÇAĞA SARILDI

Karşılıklı küfürleşmenin ardından aracına giden sürücü, iddiaya göre bıçak alıp geri döndü. Otomobil sürücüsünde bıçaklı olduğu endişeysiyle alttan almaya çalışan motosikletli, sürücüyü sakinleştirmeyi başaramadı.

Kavgada bıçağına başvurmayan otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü bir süre tartakladı. Motosikletlinin kamerasının da kırıldığı kavga yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi ile son buldu.