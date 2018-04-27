taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.117
USD
4,0772
EURO
4,9243
ALTIN
172,55
PETR
74,4500

Trafikte hayat kurtaran iki kural

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çelik, trafikte emniyet kemeri takma oranının yüzde 80'e çıkarılıp, hızın da yüzde 10 düşürülmesinin hayat kurtaran iki basit kural olduğunu belirtti.

AA | 27.04.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

"Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda "Samsun Bölge Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Trafikte hayat kurtaran iki kural

HEDEF CAN KAYBININ YÜZDE 50 AZALMASI

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Trafik Hizmetleri Başkanı Ali Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, bölge değerlendirme toplantısının, Türkiye'nin en büyük problemlerinden olan trafik sorununun çözümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlatılan 2011 - 2020 periyodunda trafik kazalarındaki can kaybının yüzde 50 azaltılması hedefi ve 2017 yılı sonu itibarıyla durumun gözden geçirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2018 yılından itibaren yolcu otobüsü kazalarının azaltılması amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirten Çelik, amacın Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunu olan trafik sorununa kısa vadede çözüm üretmek, uzun vadede kalıcılığı sağlayacak şekilde bir yapı oluşturmak olduğunu vurguladı.

EMNİYET KEMERİ VE HIZ

Trafik güvenliği konusunda en önemli iki olgunun "emniyet kemeri" ve "hız" olduğunun altını çizen Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer trafikte emniyet kemerini takma oranını yüzde 80'e çıkarır ve hızı da yüzde 10 civarında aşağı düşürebilirsek bugün, kaybettiğimiz 7 bin 500 insanımızın neredeyse yüzde 50'sini kaybetmemiş olacağız. Çok basit iki kural. Bu insanımıza kazandırmamız gereken en temel alışkanlıklar. Tabii trafik güvenliği konusunda son yıllarda karayollarının yapılması, hükümetimizin ortaya koyduğu eylem planı çerçevesinde yol güvenliği, inşaat anlamında ya da standart anlamında yükseltilmiş olması birçok kazanın oluş şeklini ortadan kaldırdı. Özellikle, 'kafa kafaya' tabir ettiğimiz çarpışma türleri ortadan kalktı. Bu büyük bir başarı.

ARAÇ SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

2011-2020 trendini izlediğimizde yaklaşık araç sayısında yüzde 40'ın üzerinde bir artış meydana gelmesine rağmen sürücü artışında da keza aynı şekilde, ölümlü kazalarda can kaybı oranımızda yüzde 15'lik bir azalma meydana geldi. Yüzde 50 hedefine doğru ilerliyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kaçak elektriği önleyen panolara saldırılar devam ediyor
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3, Şırnak merkezde ise 2 pano kırılarak ve yakılarak kullanılamaz hale getirildi.
Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 öğretmene gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde olan 12'si binbaşı, 20'si yüzbaşı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
DEAŞ'ın Deyr Zor emiri İzmir'de yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu emiri ile 3 üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

361
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

83
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

225
CHP'de Büyükerşen'in önü yaşı nedeniyle kesildi

CHP'de Büyükerşen'in önü yaşı nedeniyle kesildi

31
Hadise'ye ikinci haciz

Hadise'ye ikinci haciz

35
MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

40
ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM