Trafikte interaktif dönem

Türkiye motorlu taşıt kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biri. Hal böyle olunca trafik ve trafiğe bağlı kazalar da kaçınılmaz bir hal alıyor.

TÜİK verilerine göre sadece geçtiğimiz yıl 186 bin 999'u ölümlü ve yaralanmak olmak üzere yaklaşık 1 milyon 400 bin kaza yaşandı. Rakamların bu denli ürkütücü boyutlara ulaşmaması için alman önlemler elbette var ama Hız Denetleme Sistemi (HDS) ve Trafik Denetleme Sistemi (TDS) maalesef soruna çözüm getiremiyor.

İNTERAKTİF DENETİM SİSTEMİ

Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre son 11 yılda her gün ortalama 13 kişinin hayatını kaybettiği kazaları minimum düzeye indirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında yeni geliştirilen bir uygulamanın protokolü imzalandı.

KAZALARIN AZALMASI AMAÇLANIYOR

Trafikte yeni bir dönemi başlatacağı belirtilen 'İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi' sayesinde sürücülere yol, hava ve trafik durumuna dair bilgiler verilecek. Aynı zamanda hız ayarlamalarına dair uyarılar verecek sistemin kazaları minimize etmesi bekleniyor.

"BU PROJE HAYATA GEÇTİĞİ TAKDİRDE HDS VE TDS GİBİ SİSTEMLERE GEREK KALMAZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan TBMM Ulaştırma, Bayındır, İmar ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekerek, "Trafik kazalarında insan faktörünün oranı yüzde 98. Bunu azaltmanın iki yolu var. Birincisi insanlarda kurallara uyma bilinci uyandırmak, yani onları eğitmek. İkincisi denetim yapmak. Denetimi yüzde yüz oranında yapacak insan gücü yok. Bu noktada elektronik denetime ihtiyaç duyuyoruz. Denetimi sağlayacak olan bu sistem araçlara takılıyor ve interaktif olarak kaza noktalarını, hava ve trafik artlarını sürücüye mesaj yoluyla bildiriyor. Araçların GPS aracılığıyla hız takibi yapılıyor ve sürücü gerekli durumlarda uyarılıyor. Eşzamanlı olarak bilgiler Meteoroloji, Karayolları, emniyet ve Jandarma arasında ortak oluşturulacak merkezde toplanıyor. Bu proje hayata geçtiği takdirde HDS ve TDS gibi sistemlere gerek kalmaz." dedi.