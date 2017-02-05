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Trafikte köpeğe işkence

Afyonkarahisar'da aracının arkasına köpek bağlayan sürücü kameraya yansıdı.

05.02.2017 - 12:31
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Afyonkarahisar-Konya karayolunun, Konya Köprülü kavşağı mevkinde meydana gelen olayda, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs kullandığı 03 RA 756 plakalı otomobilin sağ yan aynasına bağladığı köpekle trafikte ilerlemeye başladı.

POLİSE İHBAR ETTİLER

Durumu gören vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine aracı bulmak için çalışma başlatan polis, şahsı bulamadı.

"ARABAYA KOYAMADIK, ISIRIYOR"

Görüntüyü çeken vatandaş, aracın yanına yaklaşarak “Beyefendi hiç hoş değil, hem de hiç” diye seslendi. Köpeği aracına bağlayarak koşturan vatandaş ise “Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor” diyerek kendisini savundu. Bu sırada araç ile birlikte koşan köpeğin kilometrelerce kat etmesinden dolayı hayli yorulduğu da gözlendi..

Trafikte köpeğe işkence VİDEO

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