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Trafikte makas atanlara ceza geliyor

İçişleri Bakanı Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

AA | 04.05.2018 - 18:53..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu doğrultuda görevli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.

Trafikte makas atanlara ceza geliyor


MAKAS ATANLARA CEZA YOLDA

Yollarda zik zaklar çizerek vatandaşların hayatlarını tehlikeye sokan trafik magandaları içinde büyük cezaların geleceğini belirten Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.



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