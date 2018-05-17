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Trafikte meyve tabağı ve tespih kullanan sürücüye gözaltı

Erzurum'da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu kontrol edip, elinde tespihle poz veren sürücü, gözaltına alındı.

İHA | 17.05.2018 - 16:02..
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Erzurum'da trafikte çekilen görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan Kadir E. direksiyonu ise ayağı ile kontrol etti. Görüntüyü izleyenler tepki gösterirken Kadir E. videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.

Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen, değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden Kadir E., "O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instagram'da belirli bir kitlem var. Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum." diye konuştu.

Trafikte pes dedirten görüntü VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Videonun haberlere yansıması üzerine harekete geçen emniyet güçleri Kadir E.'yi bugün öğle saatlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir E.'nin ehliyetine el konulduğu ve yarın ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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